قومي المرأة: تقديم الدعم القانوني للزوجة الملقاة من الدور الخامس على يد زوجها

كتبت- نور العمروسي:

تلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أمس الثلاثاء، شكوى من والد شروق الحسيني، ضحية المطرية، والتي ألقاها زوجها من نافذة شقتهم بالدور الخامس بعد شجار طويل بينهم وتعديه عليها بالضرب المبرح حتى انتهى هذا الشجار بسقوطها أرضا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، عن أسفها الشديد لمثل هذه النوعية من الجرائم التي لم نعتد عليها في مجتمعنا وانتزعت منها صفة الإنسانية والرحمة.

ووجهت مرسي، بسرعة تقديم العون والمساعده بكافة أنواع الدعم القانوني للضحية حتى يأخذ العدل مجراه من تلك الجريمة البشعة، وأحال مكتب شكاوى المرأة شروق الحسيني إلى إحدى المحاميات المتطوعات بالمجلس القومي للمرأة لمباشرة كافة الإجراءات واتخاذ كافة التدابير التي تمكنها بأخد جميع الحقوق الصالحة للضحيه وذلك بتفويض المحامية بمباشرة المحضر المحرر بقسم المطرية حتى الانتهاء بصدور حكم على المتهم، إلى جانب تفويضها في رفع قرار تسليم صغير للضحية حتى تطمئن على أولادها.

يذكر أنه انتشر فيديو لشروق الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوعها من شقتها بالدور الخامس، حيث رصدتها كاميرات المراقبة بإحدى المحلات التجارية بالقرب من منزلها.

وأسفرت التقارير الطبية بوجود قطع بالحبل الشوكي وهتك بالكبد والكلى نتيجة السقوط، وقام أهل الجاني بأخذ أولادها ومنعوها من رؤيتهم إلا إذا تنازلت عن المحضر المحرر.