"التموين": إنهاء قبول طلبات المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ٣٠ يونيو 2020

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الرابعة ستتم دراستها وفحصها بعد تمام انتهاء تشغيل كل منافذ المرحلة الثالثة بأقسامها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال إصدار وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاته، اليوم الثلاثاء، إلى إدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين بغلق باب التقدم لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، والاكتفاء بما تم تقديمه من طلبات؛ حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ٢٠٠٠ طلب منذ فتح باب التقديم في الأول من مارس حتى الآن.

وشدد المصيلحي على أن منافذ جمعيتي قد أسهمت في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة؛ ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة، ليبلغ عدد المنافذ التي تم افتتاحها حتى الآن 4764 منفذًا تعمل جنباً إلى جنب مع بدالي التموين، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية؛ لصرف السلع التموينية والسلع الحرة للمواطنين، وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين، فضلًا عن مساهمة المشروع الحقيقية في توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في تطوير منافذ تجارة التجزئة، أحد أهم عناصر التجارة الداخلية.

ونوه الوزير بأن شروط التقدم للمشروع في المرحلة الرابعة هي نفس الشروط السابقة في مراحله الثلاث، والتي تنص على اشتراطات خاصة بالمتقدم وشروط خاصة بالموقع والمساحة، فضلًا عن فتح المنافذ في المناطق الأكثر احتياجًا.