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تصل إلى 45.. الأرصاد تعلن توزيعات الحرارة والرطوبة حتى السبت على معظم المناطق

11:46 م الإثنين 08 يونيو 2020
تصل إلى 45.. الأرصاد تعلن توزيعات الحرارة والرطوبة حتى السبت على معظم المناطق

موجة حارة تضرب البلاد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة على كل المناطق خلال الـ6 أيام القبلة، بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت المقبل.

وجاءت خريطة درجات الحرارة على النحو التالي:

الاثنين:
القاهرة 37 - 19، والوجه البحري 34- 19، السواحل الشمالية 26- 19، جنوب سيناء 37 - 26، شمال وجنوب الصعيد من 37 إلى 44 درجة نهارا، و24 و30 درجة ليلا.

الثلاثاء:
القاهرة 34 - 20، والوجه البحري 33- 19، السواحل الشمالية 26- 19، جنوب سيناء 32 - 25، شمال وجنوب الصعيد من 35 إلى 42 درجة نهارا، و23 و27 درجة ليلا.

الأربعاء:
القاهرة 36 - 21، والوجه البحري 35- 21، السواحل الشمالية 29- 19، جنوب سيناء 37 - 26، شمال وجنوب الصعيد من 38إلى 41 درجة نهارا، و26 و29 درجة ليلا.

الخميس:
القاهرة 38 - 26، والوجه البحري 36- 24، السواحل الشمالية 32- 23، جنوب سيناء 39 - 26، شمال وجنوب الصعيد من 41 إلى 42 درجة نهارا، 28 درجة ليلا.

الجمعة:
القاهرة 40- 23، والوجه البحري 39- 21، السواحل الشمالية 31- 21، جنوب سيناء 39 - 25، شمال وجنوب الصعيد من 43 درجة نهارا، 29 درجة ليلا.

السبت:
القاهرة 37- 23، والوجه البحري 36- 22، السواحل الشمالية 28- 21، جنوب سيناء 39 - 26، شمال الصعيد 41- 25، جنوب الصعيد 45- 30.

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