خالد جلال: المسارح جاهزة لاستقبال الجمهور بخطط احترازية مشددة
(مصراوي):
قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، إن مديري جميع المسارح تقدموا بخطط واقتراحات لتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية، لحماية العاملين وجمهور المسرح من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف جلال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مؤسسات المسرح جاهزة لاستقبال الجمهور حال قررت الجهات المسئولة إعادة افتتاح المسارح مرة أخرى بعد تخفيف الحظر، مشددًا على أهمية الحفاظ على صحة المترددين على المسارح.
وعقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اجتماعًا مع كل من الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وإسماعيل مختار رئيس البيت الفني، وسامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة، لمناقشة المشروعات الفنية التي سيتم تنفيذها بعد انحسار فيروس كورونا المستجد واستئناف الحياة الطبيعية في مصر.
كما وجهّت وزير الثقافة بتقديم إنتاج مسرحي جديد يتناول قصص الكفاح المشرف للقوات المسلحة والشرطة وأبطال الجيش الأبيض في مواجهة وباء كورونا والتصدي لتداعياته.
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