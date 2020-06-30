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رئيس "القومي للبحوث": نطور 4 لقاحات لمواجهة فيروس كورونا

04:59 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
رئيس "القومي للبحوث": نطور 4 لقاحات لمواجهة فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، إن مركز التميز العلمي للفيروسات بـ"القومي للبحوث" يطوِّر حاليًّا 4 لقاحات لفيروس كورونا، وجميعها في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار هاشم، في تصريح أدلى به، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن ١٣١ لقاحًا قيد التطوير، حسب المسودة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث أن المركز يضم معامل مجهزة على أعلى مستوى، ويعمل به مجموعة من العلماء ذوي الخبرة في مجال الفيروسات.

وتابع هاشم: المركز متميز بدراسة إنتاج الأمصال واللقاحات المضادة للفيروسات، وله خبرة سابقة في إنتاج لقاح مضاد لإنفلونزا الطيور.

كان الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بشعبة بحوث البيئة والمشرف على مركز التميز للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، قد أكد من قبل امتلاك المركز تكنولوجيا الهندسة الوراثية العكسية اللازمة لعزل جميع الفيروسات المسببة للإنفلونزا؛ بما فيها فيروس كورونا.

فيروس كورونا المركز القومي للبحوث محمد محمود هاشم كوفيد 19

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