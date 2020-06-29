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بالرابط.. الرئيس السيسي يشهد إطلاق الموقع الإلكتروني لمؤسسة الرئاسة

02:08 م الإثنين 29 يونيو 2020
بالرابط.. الرئيس السيسي يشهد إطلاق الموقع الإلكتروني لمؤسسة الرئاسة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، الذي يعد بمثابة التوثيق الرسمي الرقمي لكل فعاليات وأنشطة مؤسسة الرئاسة على نحو محدّث ولحظيّ.

ويستهدف الموقع تقديم كل الأخبار للمهتمين بالنشاط الرئاسي باللغة العربية والإنجليزية.

وقال وزير الاتصالات، عمرو طلعت، إن تنفيذ الموقع استمر لمدة 18 شهرا، حيث ينقسم إلى أبواب متعددة، أولها المعلومات الأساسية عن الدولة المصرية، ثم معلومات عن مؤسسة الرئاسة.

للدخول إلى الموقع اضغط هنا:

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الموقع الإلكتروني لمؤسسة الرئاسة

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