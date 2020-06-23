انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح من درجة لدرجتين.

وقالت "شاكر" لمصراوي، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوبا أثناء النهار، أما ليلا يسود طقس لطيف شمالا معتدل جنوبا.

وأوضحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، و تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 34-35 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 27، وعلى شمال الصعيد 39، وعلى جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وحذرت المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة لتجنب التعرض لضربات الشمس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تتخطى 40 درجة في بعض المناطق.

ونصحت المواطنين، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت شاكر، المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.​