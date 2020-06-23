٦ إجراءات جديدة.. الجيزة تواجه معوقات أول أيام امتحانات الثانوية

كتب- أسامة علي:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حلول عاجلة لأبرز المعوقات التي تم رصدها في أول أيام إمتحانات الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة تلافيها خلال المراحل المقبلة من ماراثون الامتحانات لتحقيق أعلى معدلات السلامة للطلاب والحد من أي تجمعات أمام اللجان.

كما وجه محافظ الجيزة، بعقد إجتماع تنسيقي برئاسة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وبحضور مدير مديرية التربية والتعليم والشئون الصحية وممثل من قطاع أمن الجيزة وذلك لتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال أول يوم امتحانات الثانوية العامة وذلك لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

وأكد "راشد"، أن أبرز المعوقات التي تم مواجهتها في أول أيام الامتحانات هي التجمعات من أولياء الأمور أمام اللجان ما كان لها التأثير السلبي على عملية التنظيم في دخول وخروج الطلاب، مناشدًا أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التكدس بمحيط اللجان والحد من أي تجمعات أمام المدارس حرصًا على الصحة العامة ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان.

وأضاف المحافظ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لأبنائنا الطلاب للوقاية من فيروس كورونا حيث تم تزويد المدارس ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا ويتم التعامل السريع مع أي حالات مرضية للطلاب، لافتاً إلى أن أول أيام الامتحانات لم يتم رصد سوي حالات بسيطة وتم التعامل معها.

وأشار محافظ الجيزة، أنه تم الاستقرار على عددًا من النقاط الهامة لتنفيذها خلال الأيام المقبلة في الامتحانات وهي كالاتي:

- تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات بكل حزم وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة المواطنين.

- التنبيه على الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافي لمنع وجود كثافات أمام اللجان ولن يسمح بدخول أي طالب للجان الامتحانية بعد الساعة التاسعة صباحًا.

- تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتلافي أية ملاحظات أولا بأول.

- التأكيد على توفير عدد كافي من الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير بشكل إحتياطي وتوفير كمامات للعاملين.

- التأكيد على عدم وجود باعة جائلين وإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية.

- التأكيد على تواجد الزائرة الصحية بغرف العزل من الصباح الباكر والتأكد من تدعيمها بالمستلزمات والأدوية الطبية اللازمة.