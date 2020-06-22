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بدءًا من الأحد المقبل.. مدّ مواعيد استقبال المكالمات بمركز خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي

02:51 م الإثنين 22 يونيو 2020
بدءًا من الأحد المقبل.. مدّ مواعيد استقبال المكالمات بمركز خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي

مي عبد الحميد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الإثنين، إنه تقرر بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق ۲۸ يونيو الجاري، مد مواعيد استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة 9 صباحًا: 5 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، بدلًا من المواعيد السابقة التي كانت من الساعة 9 صباحًا: 3 عصرًا، وذلك في ضوء بدء تخفيف توقيتات حظر التجوال مع تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والاستمرار في المحافظة على مستويات الأداء والمتابعة مع عملاء الصندوق.

وأضافت عبد الحميد، أن هذا الإجراء جاء بجانب توفير عدد من الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الرابط https://cservices.shimff.gov.eg، خصوصاً في ما يتعلق باستكمال المستندات الأساسية للمواطنين، وتصحيح البيانات.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه في حالة وجود أي استفسار أو تساؤل لدى المواطنيين، يمكنهم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على الأرقام التالية (٥۹۹٩ أو ٥۷۷۷ أو ۱۱۸۸) من أي تليفون محمول، ورقم (۹۰۷۱۱۱۷) من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه إلى أي مرکز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.

مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي

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