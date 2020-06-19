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​أمين عام "الصحفيين": مجلس النقابة يتخذ قرارته بالتشاور

11:48 م الجمعة 19 يونيو 2020
​أمين عام "الصحفيين": مجلس النقابة يتخذ قرارته بالتشاور

محمد شبانة

(مصراوي):

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان، وفي هذه الفترة الحالية، من أزمة تفشي فيروس "كوفيد 19"، يتخذ جميع قرارته بالتشاور أونلاين أو عبر الهاتف ويتخذها الأعضاء بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة، مضيفًا أن المجلس لا يدخر جهدًا لحل مشكلات الزملاء.

وأوضح شبانة، في بيان له اليوم الجمعة، أن المجلس من الممكن أن يعقد اجتماعًا في مقر النقابة، لكن بعد أن تهدأ الأوضاع، وسيتم النظر في الأمر مع نهاية الشهر الحالي.

وأشار إلى أن جميع أعضاء المجلس يبذلون مجهودًا ضخمًا لمساعدة الزملاء سواء المصابين بالفيروس وعائلاتهم، وفي كل ما يخص الشأن النقابي والخدمات النقابية، نافيًا أن يكون هناك ثمة أية خلافات بين أعضاء المجلس.

محمد شبانة نقابة الصحفيين ضياء رشوان كوفيد 19 فيروس كورونا

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