أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

​نقيب الأشراف: إعادة العمالة المحتجزة من ليبيا رسالة قوية ومطمئنة للمصريين

11:49 م الجمعة 19 يونيو 2020
​نقيب الأشراف: إعادة العمالة المحتجزة من ليبيا رسالة قوية ومطمئنة للمصريين

السيد محمود الشريف

كتب- محمود مصطفى:

ثمن السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، جهود الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية الحكيمة والحازمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في سرعة إعادة 23 مواطناً من العمالة المصرية التي احتجزت من قبل ميلشيات مسلحة داخل الأراضي الليبية.

وأكد الشريف، في بيان له، الجمعة، أن ما بذلته الدولة المصرية في وقت قياسي، خير رد على من يحاولون زعزعة الثقة بين المواطنين وقيادتهم السياسية، والزعم بعدم اكتراثها أو اهتمامها لحياتهم ومشاكلهم أياً كانت ومهما كانت الظروف، وأنها بمثابة رسالة قوية لمن يتجرأ على المساس بأي مواطن مصري أو يقترب من ترابنا.

وقال السيد الشريف، إن الرئيس السيسي لا يزال يؤكد على تكامل الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة أعتى الأزمات وعلى كافة الأصعدة سواء في الداخل أو الخارج، وأنها بحق دولة قوية تعلي من شأن مواطنيها وقادرة على الوفاء بوعدها تجاه مواطنيها، حيث سبق للرئيس السيسي وأعلنها مراراً وتكراراً بأنه لن يترك مواطناً يتألم وتجلى ذلك الأمر في حكمة التعامل مع أزمة هذه العمالة التي احتجزت في بقعة تشهد توترات كليبيا، وعادوا سالمين إلى وطنهم.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن عملية إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا، تؤكد على نهج الحكومة المصرية والقيادة السياسية في السنوات الأخيرة في التعامل مع المصريين في الخارج، مما أحدث تغيراً ملحوظاً في الملف، الذي كان يعاني من إهمال شديد قبل ثورة 30 يونيو.

وشدد نقيب الأشراف على أن مصر خلال السنوات الستة الماضية شهدت ولا زالت تغيرات جذرية في علاقاتها بمواطنيها وبدول العالم أجمع في تطور يعيد لهذا المواطن المصري مكانته الطبيعية التي تبوأها قديماً بحكم حضارته التي صنعها وساد العالم بها قروناً ثم قرون عديدة.

ودعا وكيل مجلس النواب، المولى عز وجل لأن يوفق القيادة السياسية وأبطال القوات المسلحة والشرطة، ورجال الجيش الأبيض والعاملين إلى ما فيه صلاح هذا الوطن وتقدمه وأن يديم عليه استقراره وأمانه وأن يحفظ شعبه من كافة الأخطار التي تحيط به.

محمود الشريف ليبيا مجلس النواب السيسي نقابة الأشراف

الخبر التالى:

عامل في المطار يعيد 10 آلاف ريال سعودي فقدها راكب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تحيل أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن