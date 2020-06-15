"النبض أقل من 110 والأكسجين فوق 92".. 11 شرطًا للعزل المنزلي لمصابي كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن تحديد العزل المنزلي لمصابي كورونا يستلزم تطبيق عددًا من الشروط للتنفيذ خلال فحص المريض طبياً بالمستشفيات.

وقال "حسني" في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، إن العزل المنزلي لا يشمل المصابين بأمراض مزمنة وحالتهم غير مستقرة، وأصحاب السمنة المفرطة، والذي لديه ارتفاع في درجة الحرارة ولا يستجيب للدواء لمدة 3 أيام، والمصاب بضيق في التنفس، والذي تتزايد لديه ضربات القلب.

كانت وزارة الصحة طبقت مطلع الشهر الجاري منظومة تقييم ومتابعة لحالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة، والمقرر لها العزل المنزلي.

وقالت الوزارة في خطابها المُرسل إلى المستشفيات وحصل عليه مصراوي، إنه يتم توصيف الحالة إكلينيكياً "حالة بسيطة" حال انطباق جميع الشروط التالية:

• السن أقل من 60 عاما

• درجة الحرارة أقل من 38

• تركيز الأكسجين في الدم أعلى من 92.

• نبضات القلب أقل من 110 نبضة في الدقيقة.

• معدل التنفس أقل من 25 مرة في الدقيقة.

• نسبة كرات الدم البيضاء المحببة/ كرات الدم البيضاء الليمفاوية أقل من 3.1.

• حال وجود أمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم) وتكون الحالة مستقرة بالأدوية

• لا يتلقي أدوية مثبطة للمناعة.

• لا يوجد حمل.

• لا يعاني من أورام سرطانية، وغير خاضع للعلاج الكيماوي.

• لا يعاني من سمنة مفرطة (مؤشر كتلة الجسم أقل من 40 كجم/م2)

وبشأن الإجراءات المتبعة في حالة تقييم الحالة "بسيطة" وتقرر لها العزل المنزلي حال ظهور نتيجة العينة، أن تتبع جميع المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، البروتوكول العلاجي الصادر عن وزارة الصحة مطلع يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تجهيز وتسليم شنط العزل المنزلي بجميع محتوياتها (الأدوية – الماسكات – المطهر- نموذج تعليمات العزل المنزلي)، وعلى فريق الرعاية الأساسية بالإدارات المختلفة متابعة والتأكد من صرف العلاج لجميع الحالات وعلي فريق الطب الوقائي متابعة تطبيق ارشادات العزل المنزلي والمخالطين.

وفي حالة زيادة شدة الأعراض علي المرضي المعزولين منزليا يتم التوجه إلى أقرب مستشفي فورا لمتابعة الحالة طبيا واتخاذ اللازم واستقبال تلك الحالات أيا كانت الجهة التابعة لها (قطاع الطب العلاجي- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة – الهيئة العامة للتأمين الصحي- المؤسسة العلاجية).