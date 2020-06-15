تجديد تكليف أحمد عبدالمنعم مديرا عاما للتفتيش بوزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف الدكتور أحمد عبد المنعم عبد الرحمن عبد الرحيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العام.

ويعد الدكتور أحمد عبدالمنعم هو أحد أكفأ شباب وزارة الأوقاف، المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وشهدت الإدارة العامة للتفتيش طفرة كبيرة بعد توليه منصبه، خاصة خلال فترة تعليق صلوات الجمعة والجماعات، ويتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع.

ويأتي تجديد تكليف الدكتور أحمد عبدالمنعم، بمنصب مدير التفتيش العام بوزارة الأوقاف، ضمن سياسة الدكتور محمد مختار جمعة، بالدفع بالشباب في المناصب القيادية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.