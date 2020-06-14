2 وطفل في الغرفة.. وزير السياحة يعلن ضوابط عودة السياحة الداخلية في الفنادق

(مصراوي):

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مجموعة من الضوابط التي تم وضعها لعودة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة طالبت بأن تكون طاقة العمل 50% ومن يعمل في شرم الشيخ والغردقة من سكان وادي النيل والدلتا، يقيم لمدة 60 يومًا في مكان عمله لتخفيض الحركة على الطرق، فضلًا عن ضرورة خضوعه للحجر الصحي والكشف عليه، وعمل دورات توعية، وتخفيض استيعاب غرف العاملين للنصف.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي للحكومة بوزارة الإعلام، اليوم الأحد: "ما نفعله قمنا بإعداده مع وزارتي الصحة والطيران للحفاظ على العاملين في القطاع والأجانب، كما طلبنا قياس درجة حرارة النزيل مع كل مرة يدخل فيها والتعقيم الذاتي والدفع الإلكتروني كلما أمكن ذلك، والتسكين شخصين في الغرفة والأطفال 2 بحد أقصى، وعدم تسكين الغرف بين النزلاء لمدة 12 ساعة حتى يتم تغيير الهواء".

وشدد وزير السياحة على ضرورة الالتزام بتلك الضوابط لأن الأمر يتعلق بسمعة مصر أمام العالم.