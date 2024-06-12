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BBC

48 درجة في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن خريطة الحرارة الأيام المقبلة

08:00 ص الأربعاء 12 يونيو 2024
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كتب-عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 وحتى الإثنين 17 يونيو 2024.

وقالت الهيئة في بيان لها أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الايام المقبلة موجة شديدة الحرارة تصل درجة الحرارة فيها لـ48 درجة.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار البيان إلى أن ذروة الموجة الحارة من الخميس 13 يونيو وحتى السبت 15 يونيو إذ تصل درجة الحرارة في بعض المناطق لـ48 درجة.

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موجة حارة درجات الحرارة الطقس الأرصاد
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