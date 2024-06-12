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أجمل أغاني السينما المصرية فى حفل نويرة بالأوبرا

07:17 ص الأربعاء 12 يونيو 2024

دار الأوبرا المصرية

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كتب- محمد شاكر:
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا بعنوان "ليلة مع السينما المصرية" لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 13 يونيو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أجمل الأعمال الغنائية والموسيقية التي تضمنتها أشهر أفلام السينما المصرية، منها "يا جميل ياللى هنا، بتلومونى ليه، عشان مليش غيرك، عرباوى، يارايحين للنبى الغالى، مستحيل، وحياة عنيك ، القريب منك بعيد ، الطير المسافر، ١٠٠ سنه سينما".

ويؤدي هذه الأغاني نجوم الأوبرا وهم: صابرين النجيلي ، كنزي ، سمية وجدي ، رحاب مطاوع ، وليد حيدر ، محمد متولي ، محمد حسن ، مصطفى النجدي.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

دار الأوبرا أجمل أغاني السينما المصرية حفل نويرة بالأوبرا
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