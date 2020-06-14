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أول تعليق من الإفتاء بشأن الاعتداء على الأطقم الطبية

06:34 م الأحد 14 يونيو 2020
أول تعليق من الإفتاء بشأن الاعتداء على الأطقم الطبية

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاعتداء على الأطقم الطبية، محرم ويأثم فاعله شرعًا، ولا يُعْذَر في اعتدائه.

وأضافت دار الإفتاء، أن الطبيب لا يملك إلَّا فعل الأسباب، أَمَّا الشفاء فلا يملكه إلا الله عز وجل، يقول الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فيجب أن يلتزم أهل المريض بضبط النَّفْس عند التعامل مع الأطقم الطبية.

وأشارت إلى أنه على الطبيب أيضًا طمأنةُ أهل المريض والتخفيف عنهم ومراعاة الظَّرْف الاستثنائي الذي تمر به بلدنا الحبيب.

دار الإفتاء المصرية الاعتداء على الأطقم الطبية

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