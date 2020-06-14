مؤتمر لوزيري السياحة والطيران اليوم لإعلان ضوابط تشغيل المنشآت السياحية وعودة الطيران
كتب- مصراوي:
يعقد وزيرا السياحة والطيران، مساء اليوم الأحد، مؤتمرا صحفياً بمقر وزارة الدولة للإعلام، للإعلان عن عدة ضوابط وإرشادات لتشغيل الرحلات السياحية بالمطارات الدولية في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، والتي سيتم فتحها خلال الأيام القادمة وفقا لقرار مجلس الوزراء.
كما يناقش المؤتمر عودة حركة الطيران المنتظم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع دول الخارج.
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