أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مؤتمر لوزيري السياحة والطيران اليوم لإعلان ضوابط تشغيل المنشآت السياحية وعودة الطيران

02:51 م الأحد 14 يونيو 2020
مؤتمر لوزيري السياحة والطيران اليوم لإعلان ضوابط تشغيل المنشآت السياحية وعودة الطيران

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- مصراوي:

يعقد وزيرا السياحة والطيران، مساء اليوم الأحد، مؤتمرا صحفياً بمقر وزارة الدولة للإعلام، للإعلان عن عدة ضوابط وإرشادات لتشغيل الرحلات السياحية بالمطارات الدولية في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، والتي سيتم فتحها خلال الأيام القادمة وفقا لقرار مجلس الوزراء.

كما يناقش المؤتمر عودة حركة الطيران المنتظم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع دول الخارج.

الدكتور خالد العناني وزير السياحة وزير الطيران المنشآت السياحية عودة الطيران فيروس كورونا

الخبر التالى:

283 راكبًا و66 سيارة.. وزير النقل يتابع وصول العبارة القاهرة إلى ميناء سفاجا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 42980

    عدد المصابين

  • 11529

    عدد المتعافين

  • 1484

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7817195

    عدد المصابين

  • 4011073

    عدد المتعافين

  • 430397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خروج 112 متعافيًا من عزل كورونا بالشرقية