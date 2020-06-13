عبر الـATM ودون عمولات.. 8 إجراءات جديدة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر بوزارة القوى العاملة، اليوم السبت، إنه في إطار بدء الوزارة صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد البالغ قدرها 500 جنيه، من يوم 21 حتى 25 يونيو الجاري: إن الوزارة قررت بعض الإجراءات الجديدة للتسهيل على العمال المستحقين وحافظًا على سلامة الجميع، المواطنين والموظفين.

واستعرض المصدر، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، الإجراءات الجديدة كالتالي:

1- يتم صرف المنحة لعدد 260 ألف عامل مستحق يوميًّا.

2- المنحة تصرف من ماكينات الصرف بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى.

3- التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون المستحق.

4- تقسيم المستفيدين على شرائح يومية؛ لعدم التزاحم على الصرف حفاظًا على سلامة الجميع.

5- وزارة الاتصالات سترسل رسالة نصية إلى كل مستحق على تليفونه الشخصي قبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة؛ لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.

6- جاهزية ماكينات الصرف من خلال 14 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية.

7- إمكانية الصرف للمواطن من أية ماكينة صراف آلي دون التوجه إلى ماكينة محددة، ودون خصم أية عمولات.

8- عدد المستحقين للمنحة في المرحلة الثانية يبلغ مليونًا و600 ألف و216 عاملًا، يصرفون أكثر من 800 مليون جنيه.

يشار إلى أن موعد الصرف خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الجاري، هو مدة مناسبة؛ بحسب المصدر، خصوصًا أن تلك الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى "للعمالة غير المنتظمة"، وعليه يمكن تلافي الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف؛ حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين.