ب4 محافظات.. السياحة تسلم 22 فندقا شهادة السلامة الصحية للتشغيل

كتب - يوسف عفيفي:

تسلم 22 فندقا بأربع محافظات (جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى والإسكندرية)، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٨ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي ريكسوس شرم الشيخ، وريكسوس سي جيت 1، وريكسوس سي جيت 2، وجاز ميرابيل ريزورت، وباروتيل بيتش ريزورت، وباروتيل أكوا بارك، ونوبيان فيلدج، وتيفولي، و 6 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي ثري كورنرز الفيروز بلازا، وثري كورنرز هابي لايف، وثري كورنرز سي بيتش ريزورت، وكلوب ازور، ورويال ازور، وجنة سفاجا، و ٥ فنادق بالقاهره الكبرى هي فلامنكو، وبريزدنت، ونيو بريزدنت، وهليتون بيراميدز جولف ريزورت، وسويس ان بيراميدز جولف ريزورت، و3 فنادق بمحافظة الإسكندرية هي راديسون بلو، ومرحبا، وهوليداي.

وأضاف العاصي، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى ٢١٨ فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.