بعد أزمته مع ميار الببلاوي.. من هو الشيخ محمد أبو بكر؟

كتب- عمرو صالح:

أثارت أزمة الداعية الإسلامي الشيخ محمد أبو بكر والفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة بتهمة التشهير، على خلفية الأزمة التي وقعت بينهما بسبب تصريح الطلاق 11 مرة.. الأمر الذي دفع البعض للتساءل من هو الشيخ محمد أبو بكر؟.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي والتي جاءت كالتالي:-

- حصل الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب على شهادة الليسانس في أصول الدين من قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف عام 2005.

- حصل على شهادة الماجستير في مقارنة الأديان من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2016 ميلادي، وهو بصدد إتمام دراسة الدكتوراه حالياً.

- عمل الشيخ إمامًا وخطيبًا في العديد من المساجد الشهيرة، مثل مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة ومسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

- تم تكريمه من وزارة الأوقاف بلقب "الإمام المثالي" عامي 2013 و 2018 ميلادي.

- شارك الشيخ في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية على القنوات المصرية والعربية، وله العديد من الفيديوهات والمحاضرات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

- يُقدم الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب برنامجًا تلفزيونيًا شهيرًا بعنوان "إني قريب".

من أشهر مؤلفاته:

- كتاب "أسرار السعادة الزوجية".

- كتاب "كيف تُربّي ابنك المسلم".

- كتاب "معالم على طريق الجنة.