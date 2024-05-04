خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع تبليط هرم منكاورع

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق، أن الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة السابق، لم يعرض عليه مشروع كساء هرم منكاورع قبل الإعلان عنه.

وقال حواس في حوار صحفي لمصراوي سينشر بشكل كامل لاحقا: إن تقرير اللجنة العلمية العليا المشكلة لمراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع، لم يأت متسرعا كما يقول البعض وهم، "مش فاهمين"، لأن هذه اللجنة بها اثنين من العلماء، حافظين كل رملة في الهرم، وكان يمكن أن نرد على المشروع بعد نصف ساعة فقط.

وأضاف: عملت قبل ذلك بمنطقة الأهرامات، واكتشفت تمثالين لرمسيس الثاني في المنطقة الجنوبية للهرم، وفكرت قبل ذلك في هذا المشروع ووجدت الحجارة غير مهذبة، وقلت لا يمكن أن ترجع مرة أخرى، والأساس أن تبقى كما هي، لأن القوانين الدولية لمناطق الآثار ألاويتم تغيير شكل أو طبيعة الأثر.

وأضاف: قال الدكتور مصطفى وزيري أنه سيأخذ تمويل من الجانب الياباني، لإقامة المشروع، ولم يعرض علي أي تفاصيل ولم يقل لي أنه سيعلن عن المشروع، وأنا رجل على المعاش وليس من حقي أن أطلب منه أن يعرض علي أي شيء.

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