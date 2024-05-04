استشاري تغذية يقدم نصائح عند تناول الفسيخ والرنجة خلال شم النسيم

كتب- حسن مرسي:

وجه الدكتور محمد نزيه استشاري التثقيف الغذائي، بعض النصائح للمواطنين بشأن المأكولات التي يتناولونها من رنجة وفسيخ وملوحة وغيرها؛ أثناء الاحتفال بيوم شم النسيم.

وقال الدكتور محمد نزيه خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، "يجب أن نبدأ الأكل في يوم شم النسيم بالبيض الملون، ولازم الوجبة تكون كاملة في الفطار والغذاء والعشاء، ولابد أن تحتوي كل الوجبات على طبق السلطة السلطة الذي يحتوي على البروتينات الكاملة والهرمونات الطبيعية التي تفيد جسم الإنسان ،حيث يتكون من سلطة خضراء خماسية الألوان".

ونصح استشاري التثقيف الغذائي خلال لقائه؛ بضرورة الاهتمام بوضع الملح بشكل متوازي على الفسيخ، حيث أنه يتم تمليح الفسيخ بنسبة 10% من وزن السمك، لأن البكتيريا الضارة تموت عند نسبة 2%، أما البكتيريا النافعة تموت عند نسبة 12%.

وبشأن الطريقة الصحيحة للاستفادة من البصل في شم النسيم؛ قال الدكتور محمد نزيه، "لابد من خرط البصل على بعضه مرة واحدة ثم أكله على هذا النمط»، أما عن الملوحة قال: «الملوحة لا يوجد بها ضرر على الإطلاق إذا كانت بطريقة صحيحة".