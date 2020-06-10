مولدات كهربائية وبوابات تعقيم.. ننشر خطة القاهرة لامتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمتابعة الاستعدادت لإمتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم 21 الشهر الجاري.

وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف محافظ القاهرة أن جميع اللجان التي ستُجرى بها الإمتحانات سيتم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 97967 طالب وطالبة مؤكدًا أنه طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالب إلى 14 طالب أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب الأمر الذي أدى الى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة من 281 لجنة إلى 310 لجنة رئيسية.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر كافة وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع التأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

وأكد المحافظ بأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة توفير مولد كهربائي بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ ، مع نشر سيارات الطوارىء للتدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.