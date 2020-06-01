إيقاف إمام بأوقاف القاهرة عن العمل نشر أفكارًا تخالف المنهج الوسطي
كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إيقاف الشيخ "أحمد. م" إمام وخطيب بمديرية القاهرة، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات؛ لنشره أفكارا لا تتسق والفكر الوسطي المستنير، مخالفًا بذلك منهج الوزارة وتعليماتها.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، الاثنين، أن صفحة الإمام على مواقع التواصل بمثابة منبره؛ يجب أن يحافظ عليها مما لا يتسق مع وظيفة الإمام ومع الفكر الوسطي الصحيح المستنير.
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