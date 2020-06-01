مشاهد من قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر برئاسة البابا تواضروس (صور)

ننشر شروط عودة العمل في مساجد جنوب سيناء.. منها الكمامة والتباعد

(مصراوي):



في إطار الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر، ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بالمعادي.

وتفقد قداسة البابا عددًا من معالم كنيسة العذراء الأثرية، حيث سار البابا في الممر الأثري الذي يصل من كنيسة العذراء بالمعادي إلى شاطئ النيل، كما التقط صورة بصحبة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، داخل المذبح الأثري بالكنيسة.

كما ألقى قداسة البابا بالمياه المقدسة في مياه النيل عقب انتهاء قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة العذراء بالمعادي، فيما أقيم المذبح الذي صلى عليه البابا القداس خارج الكنيسة ويقع عند السلم الذي نزلت منه العائلة المقدسة إلى مياه النيل.