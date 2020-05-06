برلماني: وسائل التواصل سمحت بتعدد أساليب النصب على المواطنين باسم كورونا

كتب- أحمد علي:



تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تعدد عمليات النصب من قبل بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد لتحقيق مكاسب اقتصادية.



وأوضح متولي، في طلبه، أنه تتعدد الأساليب لتنفيذ عمليات النصب على المواطنين، ولعل آخرها النصب على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارصفحات وهمية على "السوشيال ميديا" تنتحل صفات فرق طبية للمرور على المنازل لإجراء الكشف على المواطنين وإجراء تحاليل لفيروس كورونا مقابل الحصول علي مبلغ قدره 500 جنيه للتحليل الواحد.



ورصدت الأجهزة المعنية في هذا الصدد، 123 صفحة على مستوى الجمهورية لشركات وهمية تدعي تطهير وتعقيم المنازل ضد الفيروس المستجد وتم التعامل معها.



وأشار إلى انتشار عروض لعدد كبير من الشركات المتخصصة في إبادة الحشرات على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى قدرتها على تعقيم المنازل والشركات والسيارات والعقارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الإعلان عن عروض لتخفيض أسعار التعقيم للوقاية من الفيروس.



وأضاف أنه ظهرت عدة أرقام ساخنة، ادعى أصحابها أنها تابعة لوزارة الصحة المصرية، وقاموا بالإعلان عنها في عدة قنوات فضائية مجهولة بمقابل مادي، لخداع المواطنين، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف عمليات النصب على المواطنين.