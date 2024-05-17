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BBC

"ابدأ": تنفيذ مشروعات بتكلفة استثمارية 62 مليار جنيه خلال 3 سنوات

06:42 م الجمعة 17 مايو 2024

الدكتور مينا ماهر

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور مينا ماهر، عضو مبادرة "ابدأ"، إنه تم تنفيذ المشروعات بتكلفة استثمارية حوالي 62 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذا الرقم يمثل حوالي 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية خلال آخر 3 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة: "ندرس حاليًا 24 مشروعًا بالإضافة إلى 37 فرصة استثمارية سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب".

وأكد أن تنوع القطاعات الصناعية بـ"ابدأ" يعد من أقوى الميزات التنافسية فيها، مثل القطاع الصناعي في مجال الدواء بالخامات الدوائية، حيث تستورد مصر بأكثر من 3.5 مليار دولار سنويًا من المواد الفعالة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الخامات الدوائية قطاع مهم للغاية واستراتيجي، بجانب الصناعات الهندسية مثل صناعة وسائل النقل الخفيف، وكذلك قطاع البتروكيماويات، مصنع الصودا آش، وابدأ الكيماوية.

ولفت إلى أن المبادرة تعمل في قطاعات متعددة، وتعمل على استحداث تخصصاتها وقطاعاتها، منوهة بأن إطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار، يمثل خطوة مهمة وعظيمة للعمل مع جميع المستثمرين في جميع القطاعات وجذبهم للاستثمار في مصر.

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عضو مبادرة ابدأ الدكتور مينا ماهر مبادرة ابدأ فضائية إكسترا نيوز تنوع القطاعات الصناعية
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