قبل الانهيار.. 5 هيئات دولية تطالب بإنقاذ السياحة والطيران في إفريقيا



كتب- محمد عبيد:



طالبت خمس هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة، المؤسسات الدولية ودول العالم بدعم قطاع السياحة والسفر في إفريقيا حيث يوظف حوالي 24.6 مليون شخص في القارة السمراء قبل انهياره بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19.



وأكد اتحاد النقل الجوي "الإياتا"، في بيان له مع الهيئات الأخرى، اليوم الأربعاء، أن القطاع يساهم بحوالي 169 مليار دولار في الاقتصاد الإفريقي، ويمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.



ودعت الهيئات المكونة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO) التابعة للأمم المتحدة، والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، ورابطة الخطوط الجوية الإفريقية (AFRAA)، ورابطة شركات الطيران في جنوب إفريقيا (AASA)، المنظمات بشكل مشترك والمؤسسات المالية الدولية بتوفير 10 مليارات دولار كإغاثة لدعم صناعة السفر والسياحة والمساعدة في حماية سبل عيش الذين يعملون بها بشكل مباشر وغير مباشر.



وقالت الهيئات: تحاول بعض الحكومات الإفريقية تقديم دعم موجه ومؤقت للقطاعات المتضررة بشدة مثل السفر والسياحة ومع ذلك تفتقر العديد من البلدان إلى الموارد اللازمة لمساعدة الصناعة وسبل العيش التي تدعمها خلال هذه الأزمة، والوضع الأن حرج وتواجه شركات الطيران والفنادق والمطاعم وأماكن الاجتماعات والشركات ذات الصلة في إفريقيا خسائر متزايدة.



وتابعت: تتألف السياحة من 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة وللحفاظ على وجودها بدأت في تسريح الموظفين أو منحهم إجازة بدون أجر.



