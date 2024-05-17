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تصل لـ 250 جنيهًا.. تعرف على أسعار الزبد والعسل بمنافذ وزارة الزراعة

05:42 م الجمعة 17 مايو 2024

منافذ وزارة الزراعة

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كتب- عمرو صالح:

تسعى وزارة الزراعة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال تقديم السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عبر منافذها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية .

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أسعار الزبدة البلدي والعسل والبقوليات المطروحة بمنافذ وزارة الزراعة بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة التي جاءت كالتالي:-

- سعر كيلو زبدة بلدي بقري 240 جنيها.

- سعر كيلو زبدة بلدي جاموسى 250 جنيها.

- سعر كيلو عسل برسيم 100 جنيه.

- عسل كيلو عسل موالح 110 جنيهات.

- سعر كيلو عسل حبة البركه 100 جنيه.

- سعر كيلوعسل جبلى 110 جنيهات.

- سعر كيلو عسل خام 175 جنيها.

- سعر كيلو عسل صحراوي 220 جنيها.

- سعر كيلو مربى فراولة أو تين 85 جنيها.

- سعر كيلو طحينة 170 جنيها.

- سعر كيلو موتزريلا الأطباء 175 جنيها.

أسعار البقوليات في منافذ الزراعة

- 500 جرام من العدس الأصفر 500 جرام بسعر 22 جنيها.

- كيلو فول معبأ فى منافذ وزارة الزراعة بـ20 جنيها.

- سعر كيلو الترمس 35 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا البيضاء 35 جنيها.

- 500 جرام من سعر كيلو اللوبيا 30 جنيها.

- كيلو الفول البلدي 34 جنيها.

- سعر كيلو العدس الجبة 30 جنيها.

- سعر كيلو الحلبة الحصى 25 جنيها.

- سعر كيلو الحمص 40 جنيها.

- سعر كيلو الفول المدشوش 30 جنيها.

- سعر كيلو الحمص الفشار 35 جنيها.

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