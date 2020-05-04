حدث ليلاً| خطة جديدة لمكافحة كورونا وشروط عودة السياحة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

المتحدث العسكري: نعمل على تأمين الحدود المصرية على مدار 24 ساعة

أكد العقيد أركان حرب تامر رفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، على استمرار جهود القوات المسحلة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره في كافة الاتجاهات الاستراتيجية لتوفير الأمن والأمان لشعب مصر.

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لأول مرة.. الصحة العالمية تكشف توزيع إصابات كورونا في محافظات مصر

كشفت وثيقة أعدها مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، عن توزيع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المحافظات المصرية حتى أول مايو الجاري.

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ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في عزل أبوقير إلى 153 حالة

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى العزل المقام بالمدينة الشبابية بأبي قير، مساء الأحد، إلى 153 شخصًا، بعد خروج 5 حالات جديدة لتماثلهم للشفاء.

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وزير السياحة: بدء تشغيل الفنادق بنسبة 50% أول يونيو

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة 25%، ويشمل ذلك الـDay-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو.

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إصابات كورونا عالميًا تتخطى 3.5 مليون حالة وأكثر من 246 ألف وفاة

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، في العالم إلى 3 ملايين و537 ألفا و85 حالة حتى مساء الأحد، حسب البيانات المجمعة لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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"الصحة" تعلن استراتيجية جديدة لمستشفيات الحميات والصدر مع مصابي كورونا :"نتائج مبشرة قريبا"

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تطبق استراتيجية جديدة لإدخال مستشيفات الحميات والصدر في تقديم جميع الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد، بدءًا بإجراء الفحوصات وحتى تقديم العلاج والعزل.

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ممنوع الشيشة واﻷفراح.. تعرف على الضوابط الجديدة لعمل الفنادق

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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الداخلية الكويتية تقبض على عدد من مخالفي الإقامة المصريين بعد أحداث شغب

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الاجهزة الامنية المعنية قامت بفض شغب قام به عدد من أفراد الجالية المصرية المخالفين لقانون الاقامة والموجودين في مراكز الايواء المخصصة لهم مطالبين السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى بلادهم.

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تظاهرات لفتح البلاد.. ميركل تواجه أزمة رغم السيطرة على كورونا

تواجه الحكومة الفيدرالية الألمانية اختبارًا صعبا، فرغم محاولتها السيطرة على معدلات تفشي كورونا في البلاد، ما جعلها مستمرة في إجراءات الإغلاق رغم تخفيف بعض القيود.

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سكاي نيوز: مسؤولون أفغان يبحثون عن جثث مهاجرين ألقت بهم إيران في النهر

بدأ مسؤولون أفغان، الأحد، عملية للبحث عن جثث مهاجرين من أفغانستان وانتشالها من نهر في إقليم بغرب البلاد، بعد تقارير عن تعذيب حرس الحدود الإيرانيين لهم وإلقائهم في النهر لمنعهم من دخول إيران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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التحالف العربي: "الحوثي" ارتكبت 100 خرق لوقف إطلاق النار خلال يوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن خروقات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 100 خرق.

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حاكم نيويورك يحذر من "شعور زائف بالرضا" مع انحسار الوباء وتراجع الوفيات

حذر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، سكان الولاية الأحد، من الشعور بالرضا بشأن تراجع مخاطر الإصابة بمرض "كوفيد-19" حيث ترتفع درجات الحرارة، وينحسر المرض بشكل كبير.

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ترامب: لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزًا "بحلول نهاية هذا العام"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه "واثق" أن الولايات المتحدة سيكون لديها لقاحا مضادا لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري.

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