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كورونا في 24 ساعة| حقيقة زوال الفيروس من مصر يوم 19 رمضان وتوزيع الإصابات في المحافظات

06:37 ص الإثنين 04 مايو 2020
كورونا في 24 ساعة| حقيقة زوال الفيروس من مصر يوم 19 رمضان وتوزيع الإصابات في المحافظات

كورونا في 24 ساعة

كشفت وثيقة أعدها مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، عن توزيع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المحافظات المصرية حتى أول مايو الجاري، فيما علقت دار الإفتاء على منشور "زوال كورونا من مصر يوم 19 رمضان".

ويرصد "مصراوي" أبرزالأخبار حول كورونا في مصر والعالم:

الإفتاء تعلق على منشور "زوال كورونا من مصر يوم 19 رمضان"

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