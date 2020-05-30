بعد كسر خط خزان الرماية.. إعادة ضخ المياه لمناطق الهرم وفيصل
كتب- أسامة علي:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم السبت، انتهاء أعمال الإصلاح لخط 1000 مم.
وأوضحت الشركة أنه تم إعادة ضخ المياه وتصل تباعًا للمناطق المتأثرة، فور تحميل الشبكات ووفقًا لانتظام الضغوط واتزان الشبكة.
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم المغذي لخزان الرماية، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية.
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