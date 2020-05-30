فض مبارة كرة قدم وإغلاق ملعب ومقهى ومطعم في البدرشين (صور)
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(مصراوي):
قالت محافظة الجيزة، إنه بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة حازمة للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، تم تنفيذ حملة مسائية بمركز البدرشين أسفرت عن إغلاق ملعب كرة قدم وفض مباراة مقامة في قرية سقارة.
وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تم إغلاق 4 منشآت، خالفت قرارات الحظر، وشملت ورشة حدادة، ومطعم كشري، وورشة كاوتش بأبوصير، ومقهى.
وتم إيداع المضبوطات بمخازن إدارة الإشغالات بديوان عام المدينة، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
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