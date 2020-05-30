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​ السكة الحديد تكشف خطتها لمواجهة زحام ما بعد إجازة العيد

06:31 م السبت 30 مايو 2020
​ السكة الحديد تكشف خطتها لمواجهة زحام ما بعد إجازة العيد

اللواء كامل الوزير

كتب- أسامة علي:

وجّه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بدفع قطارات إضافية لمواجهة الكثافات العالية في بعض المحطات، بالتزامن مع عودة تشغيل قطارات السكة الحديد وعودة الموظفين من إجازات عيد الفطر المبارك.

وقررت هيئة السكة الحديد، تشغيل قطاري 911 على خط "القاهرة/ الإسكندرية" ليقوم من محطة القاهرة الساعة العاشرة صباحًا والعودة بقطار 3920 على خط "الإسكندرية / القاهرة" ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة الرابعة وعشرة ظهرًا.

كما سيتم وقوف قطار 1001 القادم من أسوان إلى القاهرة بمحطات (البلينا، جرجا، المنشاة، سوهاج، طهطا، طما، أبوتيج، ملوي) وتشغيل قطار مخصوص من سوهاج إلى القاهرة، اعتبارًا من غدٍ الأحد، الساعة 7:25 من سوهاج للوقوف بجميع المراكز.

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كامل الوزير قطارات السكة الحديد هيئة السكة الحديد إجازة العيد فيروس كورونا

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