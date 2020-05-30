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محافظ القاهرة يعلن قرارًا بشأن سيارات الأجرة حال عدم التزام السائق والركاب بارتداء الكمامة

06:35 م السبت 30 مايو 2020
محافظ القاهرة يعلن قرارًا بشأن سيارات الأجرة حال عدم التزام السائق والركاب بارتداء الكمامة

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:
وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم سائقيها بإرتداء الكمامات الواقية أو في حال سماحهم للمواطنين بالركوب دون إرتداء الكمامات مع إيقاف خطوط السير لمدة شهر وتوقيع الغرامة المالية المقررة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لرصد السيارات المخالفة للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مشددًا على مسئولي المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم فى الركوب.

وناشد محافظ القاهرة سائقي السيارات الأجرة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكدًا ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها أو مستقليها بارتداء الكمامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

خالد عبدالعال القاهرة الكمامة فيروس كورونا

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