وزير الأوقاف يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

القاهرة- (أ ش أ):

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعيد الفطر المبارك.

وأعرب وزير الأوقاف، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالإمام الأكبر، عن أمنياته لفضيلته بموفور الصحة والعافية، مثمنًا دور شيخ الأزهر في خدمة الإسلام والمسلمين.

الجدير بالذكر أن وزير الأوقاف كان قد صرح، في وقت سابق، بأنه قام بالتنسيق مع شيخ الأزهر على أن تكون إقامة شعائر صلاة الجمعة 6 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التلفزيون المصري، وإقامة صلاة الجمعة التي تليها 13 شوال 1441هـ الموافق 5 يونيو القادم من الجامع الأزهر، بحضور عشرين مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.