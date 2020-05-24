حدث ليلاً| تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. وعفو رئاسي عن 3157 سجينًا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بعد إصابتها بـ"كورونا".. ابنة الفنانة رجاء الجداوي تكشف سبب عدم نقلها لمستشفى خاص

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إنها كانت تنوي نقل والدتها إلى أحد المستشفيات الخاصة، بعد تأكد إصابتها بكورونا لتحظى برعاية أفضل.

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بعد إصابتها بكورونا.. مصدر بـ"لعبة النسيان": رجاء الجداوي خالطت فريق العمل ويجب فحصهم

حالة من القلق انتابت فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، بعد تأكد إصابة النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا "كوفيد 19".

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موسى مناشدًا المواطنين: التزموا بمواعيد الحظر خلال أسبوع عيد الفطر

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بضرورة الالتزام بمواعيد الحظر خلال أسبوع عيد الفطر المبارك.

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دراسة جديدة تؤكد نجاح "ريمديسيفير" في تسريع علاج مرضى كورونا

خلصت دراسة نشرتها مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين" إلى أن لدواء "ريمديسيفير"، أثرا واضحا وهاما في تسريع علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت "فرانس برس".

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"صحة كفر الشيخ" تسجل أول حالة عزل منزلي لمصاب بفيروس كورونا

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، أول حالة عزل منزلي، لمصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق إشارة واردة من مديرية الصحة في البحر الأحمر.

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عفو رئاسي عن 3157 سجينًا من المحكوم عليهم في قضايا متنوعة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 231 لسنة 2020 بالعفو عن العقوبة الأصلية، وما تبقى منها وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد 3157 سجينًا من المحكوم عليهم.

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ترامب يعرب لأردوغان عن قلقه لتفاقم التدخلات الأجنبية في ليبيا

قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن قلقه إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا، مشددا على ضرورة "التهدئة السريعة".

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تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 3 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بينهما حالتا اصابة قادمتين من خارج البلاد.

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زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعا حزبيا لبحث تعزيز الردع النووي

ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتماع اللجنة العسكرية المركزية بالحزب الحاكم لبحث السياسات الجديدة لتعزيز الردع النووي للبلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

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كورونا في الوطن العربي: 225 ألف إصابة.. ودولة لم تسجل حالات

وصل عدد الإصابات بفيروس "كورونا..كوفيد-19"، بالوطن العربي إلى 225 ألفًا و124 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 2855 حالة.

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شيخ الأزهر يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي للتهنئة بعيد الفطر

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

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