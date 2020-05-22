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الري: طرح وإسناد 10 عمليات لتأهيل وتبطين 18 ترعة

09:57 ص الجمعة 22 مايو 2020
الري: طرح وإسناد 10 عمليات لتأهيل وتبطين 18 ترعة

احدى الترع

كتب- أحمد مسعد :

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بالعمل على الإسراع في تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقاً لخطة وزارة الموارد المائية والري لما له من فوائد عدة مثل ضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف الصيانة.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين الترع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتفعيلاً لمحاور الخطة القومية للموارد المائية وأهمها محور ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد شبكة الترع.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الجمعة، أنه يجري العمل حاليا على تأهيل وتبطين 20 ترعة بهندسة ري ببا، وتم خلال الأسبوع الجاري طرح وإسناد 10 عمليات لتأهيل وتبطين 18 ترعة في محافظات الإسماعيلية والجيزة وأسوان و بني سويف وأسيوط بيانها كالآتي:

- ري الصالحية بالإسماعيلية.

- ترع الجناين - وصلة عمريط

ري الجيزة وحلوان

ترع فرع 7 خورمان وفرع 1 خورمان

فرع 6 أوسيم وفرع السواحل وفرع 1 من 3 براجيل

ري أسوان

ترع الحجز المستجدة ومسقى السكة الحديد وفرع 2 ادندان العليا

ري أسيوط

ترع فروع ١ ، ٢ ، ٣ بني غالب وفرع مكاوي وفرع عبدالرسول سليم

ري بني سويف

ترع فرعي المهندس الشرقي والغربي وفرع البرقي القبلي

جدير بالذكر أن أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها تتنوع بين استخدام الدبش المغطى بطبقة خرسانة عادية والتبطين بالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بعد دراسه كل حالة على حدة.

محمد عبدالعاطي وزارة الموارد المائية والري الترع

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