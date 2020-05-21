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وزير التعليم العالي: متوسط نقل عدوى "كورونا" في مصر 1.4 شخص

10:39 ص الخميس 21 مايو 2020
وزير التعليم العالي: متوسط نقل عدوى "كورونا" في مصر 1.4 شخص

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، في بداية الأمر، إن متوسط عدد حالات الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر 1.4 بمعنى أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى لـ1.4 شخص.

وأضاف عبدالفغار، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: هناك بعض الدول وصلت لـ3 حالات، والحد الأمثل لعدد الحالات أن يكون الرقم واحد، وفي طريقنا للوصول لرقم 1 صحيح، للوصول إلى مرحلة الانحسار وعدم تسجيل حالات جديدة.

وتابع: من خلال استخدام نماذج مبسطة لأوبئة، بافتراض شخص حامل للفيروس وشخص متعافى وشخص قابل للإصابة بالمرض، فيروس "كورونا" معظم الأبحاث قالت إن الشخص يعدي 3 أشخاص لكن هناك أمراضًا كالحصبة ممكن شخص يعدي 15 شخصًا.

خالد عبد الغفار فيروس كورونا نقل العدوى بشاير الخير

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