رئيس الوزراء يشدد على غلق المقاهي والملاهي والشواطئ خلال العيد

كتب - يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"، بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وشدد مدبولي على ضرورة تطبيق قرارات الحكومة التي صدرت بشأن إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي، وجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ بالمحافظات.

وأشار رئيس الوزرءا، إلى مراعاة الالتزام بحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، خلال فترة إجازة العيد.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على مختلف المحلات والسوبر ماركت التي تقدم المواد والسلع الغذائية، إلى جانب المخابز، وذلك خلال فترة إجازة العيد، بما يضمن توافر كافة متطلبات المواطنين من السلع الضرورية.

وقدم رئيس الوزراء، التهنئة للمحافظين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ جميع المواطنين بالمحافظات بقدوم عيد الفطر، داعياً المولى عز وجل أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير والبركة لجميع أبناء الشعب المصري العظيم، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية، الذي أصيب بالفيروس مؤخراً.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة ما تم إصداره من قرارات تتعلق بالتعامل مع أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وخاصة ما صدر أمس من قرارات سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة العيد، مشدداً على ضرورة تطبيق تلك القرارات بكل حزم، مؤكداً أنها فرصة جيدة ستسهم في تقليل الحركة بالميادين العامة والشوارع والحد من كثافات المواطنين، وذلك على غرار ما تم تنفيذه خلال الاحتفال بيوم شم النسيم؛ سعياً للتقليل من فرص انتشار عدوى فيروس "كورونا"، الذي يشهد تزايداً في معدلات الإصابة به خلال الفترة الحالية.