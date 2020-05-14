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اليوم.. شيخ الأزهر يلقي كلمة للعالم ضمن مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"

10:49 ص الخميس 14 مايو 2020
اليوم.. شيخ الأزهر يلقي كلمة للعالم ضمن مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"

د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

يلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، كلمة في إطار مشاركة فضيلته في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

ومن المقرر أن تبث كلمة فضيلة الإمام الأكبر مباشرة على موقع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الرسمية للأزهر الشريف في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أطلقت في الثاني من مايو الجاري دعوة "صلاة من أجل الإنسانية"، ودعت فيها شعوب العالم كافة، على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأديانهم ومعتقداتهم، أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير في الرابع عشر من مايو الجاري، كل فرد في مكانه، من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية.

ولاقت الدعوة تأييدا واهتمامًا كبيرًا دوليًّا واسعًا من جانبِ عددٍ كبيرٍ من القياداتِ والمؤسساتِ الدينيَّةِ والسياسيَّةِ ‏والشعبيَّةِ حولَ العالمِ، يتَقدَّمُهم فضيلةُ الإمامِ الأكبرِ أحمد الطيب، شيخُ الأزهرِ الشريف، وقداسةُ ‏البابا فرنسيس، بابا الكنيسةِ الكاثوليكيَّةِ، إلى جانبِ شخصيَّاتٍ سياسيَّةٍ من بينها قادةٌ وملوكٌ ورؤساءُ ‏ورؤساءُ وزراءٍ، ووزراءٌ حاليُّون وسابقون، ومُفتونَ، وقياداتٌ دينيَّةٌ، وشخصيَّاتٌ سياسيَّةٌ وإعلاميَّةٌ ‏وشعبيَّةٌ مُؤثِّرةٌ، ومُؤسساتٌ تعليميَّةٌ مرموقةٌ‎.‎

شيخ الأزهر أحمد الطيب صلاة من أجل الإنسانية

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