الملابس الصيفية والمياه في السحور.. الأرصاد توجه 5 نصائح للمواطنين خلال الموجة الحارة

كتب- يوسف عفيفي:



وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح عاجلة إلى المواطنين بشأن الموجة الحارة على مدار 5 أيام مقبلة.



ونصح شاهين، في تصريحات لمصراوي، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار خاصة وقت الصيام، وتناول المشروبات والمياه الكافية في السحور.



وطالب المواطنين، بارتداء الملابس الصيفية بشكل طبيعي خلال هذه الفترة، وعدم سرعة القيادة على الطرق خلال الشبورة المائية في الصباح وضرورة القيادة بهدوء.



كما نصح المواطنين، بعدم تشغيل المراوح والتكييفات بشكل مبالغ فيه خلال ساعات الليل، نظرا لانخفاض نسب الرطوبة وتواجد نسمات من الهواء تعمل على تقليل الإحساس بالحرارة رغم ارتفاعها.



وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل أمس، تفاصيل طقس 5 أيام من الخميس 14 مايو وحتى الاثنين 18 مايو الجاري، حيث إمه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.