الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة في تطهير سيناء من بؤر الإرهاب
كتب - محمود مصطفى:
أشاد الأزهر الشريف بجهود القوات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء، في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرض سيناء الغالية، وذلك بعد أن قام أبطالنا اليوم من جنود وضباط القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب.
وجدد الأزهر - في بيان اليوم الجمعة - دعوته إلى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم، مؤكدا أنهم مفسدون في الأرض محاربون لله ولرسوله.. داعيًا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدي لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليهم بكل عزيمة وحزم.
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