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الكنيسة: البابا يترأس صلوات المناسبات الكنسية حتى العيد بدير الأنبا بيشوي

04:00 م الخميس 09 أبريل 2020
الكنيسة: البابا يترأس صلوات المناسبات الكنسية حتى العيد بدير الأنبا بيشوي

البابا يترأس صلوات المناسبات الكنسية حتى العيد

كتب- مصطفى علي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بدون حضور شعبي.

وقالت الكنيسة، في بيان، اليوم الخميس: "ستذيع القنوات الفضائية القبطية هذه الصلوات، مباشرةً وكذلك الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على موقع فيس بوك".

البابا تواضروس الصلوات الكنسية عيد القيامة

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