بعد الاستقالة.. أكثر الوزراء استمرارًا في حكومة "مدبولي" وآخر التعديلات

كتب- محمد أبو بكر:

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس، قبل أن يعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز التعديلات في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كما يلي:

- في 14 فبراير 2019 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 94 القاضي بتعيين عاصم عبد الحميد حافظ الجزار وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

في 27 فبراير 2019 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 539 بقبول استقالة وزير النقل هشام عرفات مهدى أحمد.

في 27 فبراير 2019 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 541 القاضي بتكليف محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه.

في 11 مارس 2019 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 134 القاضي بتعيين كامل عبد الهادي فرج الوزير وزيرا للنقل.

في 22 ديسمبر 2019 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 655 القاضي في مادته الثالثة بكون مصطفى كمال مدبولي محمد الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه، وفي مادته الأولى بتعيين الوزراء:

خالد أحمد العناني علي عز وزيراً للسياحة والآثار

عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزيرًا للعدل

هالة حلمي السعيد يونس وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية

رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرة للتعاون الدولي

أسامة حسن عطوة هيكل، وزير دولة للإعلام.

محمد منار كمال عبد الحميد عنبة وزيراً للطيران المدني

نيفين رياض عبد المجيد القباج وزيرة للتضامن الاجتماعي.

السيد محمد مرزوق القصير وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي

نيفين عصام الدين حسن جامع وزيرة للتجارة والصناعة

علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن وزيراً لشئون المجالس النيابية

في 19 يوليو 2020 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 400 القاضي بتعيين محمد أحمد مرسي خلف الله وزير دولة للإنتاج الحربي.

في 25 أبريل 2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 891 القاضي بقبول الاستقالة المقدمة من وزير الدولة للإعلام أسامة حسن عطوة هيكل.

في 28 أكتوبر 2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2901 القاضي بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عاطف عبد الغفار محمد بأعمال وزيرة الصحة والسكان هالة مصطفى السيد زايد لحين شفائها.

في 13 أغسطس 2022 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 361 القاضي بتعيين الوزراء التالية أسمائهم وأدوا اليمين في 14 أغسطس 2022:

خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان

هشام عبد الغني عبد العزيز آمنة وزيرًا للتنمية المحلية

محمد عباس حلمي هاشم وزيراً للطيران المدني

محمد أيمن أحمد عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي

رضا السيد محمود حجازي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني

محمد محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي

سها سمير ناشد جندي وزيرة دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

نيفين يوسف محمد الكيلاني وزيرة للثقافة

هاني عاطف نبهان سويلم وزيراً للموارد المائية والري

محمود مصطفى كمال عصمت وزيراً لقطاع الأعمال العام

أحمد سمير محمود علي صالح وزيراً للتجارة والصناعة

حسن محمد حسن شحاتة وزيراً للقوى العاملة

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين وزيراً

ويرصد "مصراوي"، أبرز 5 وزراء استمرارًا في عهد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كما يلي:

- محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: منذ 16 يوليو 2013.

- محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: منذ 1 مارس 2014.

- سامح شكري، وزير الخارجية: منذ 17 يونيو 2014.

- طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: منذ 19 سبتمبر 2015.

- على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: منذ 16 فبراير 2017.

أخر تعديل وزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، شمل تعيين كل من:

- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، وزيرًا للصحة والسكان.

- هشام عبدالغني عبد العزيز آمنة، وزيرًا للتنمية المحلية.

- محمد عباس حلمي هاشم، وزيرًا للطيران المدني.

- الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- رضا السيد محمود حجازي، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- محمد محمد صلاح الدين، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

- سها سمير ناشد جندي، وزيرًا للدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

- نيفين يوسف محمد الكيلاني، وزيرًا للثقافة.

- الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم، وزيرًا للموارد المائية والري.

- المهندس محمود مصطفي كمال عصمت، وزيرًا لقطاع الأعمال.

- المهندس أحمد سمير محمود على صالح، وزيرًا للتجارة والصناعة.

- حسن محمد حسن شحاتة، وزيرًا للقوى العاملة.

- أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، وزيرًا للسياحة والآثار.