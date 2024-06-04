بعد استقالتها.. ما هي مهام واختصاصات الحكومة؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، تستهدف تحقيق التطوير في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

وفي هذا الإطار، فإن الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

ويشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتمارس الحكومة الاختصاصات الآتية:

الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها.

إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ومتابعة تنفيذها.

إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور.

تنفيذ القوانين.