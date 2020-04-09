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خلال زيارة مفاجئة لأحد المشروعات.. السيسي مُنفعلاً: "إزاى العمال مش لابسين كمامات"

04:07 م الخميس 09 أبريل 2020
خلال زيارة مفاجئة لأحد المشروعات.. السيسي مُنفعلاً: "إزاى العمال مش لابسين كمامات"

السيسي يوجه بالتشديد على الشركات لتوفير أقصى درجات


كتب- محمد نصار:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم، بعض مواقع المشروعات الإنشائية.

وقال راضي، في بيان، اليوم الخميس: "وفي ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة".

ويأتي ذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

الرئيس السيسي الكمامات أدوات الوقاية فيروس كورونا المواقع الإنشائية

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