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وزيرة البيئة تتفقد مدفن العبور وتتابع السيطرة على عدد من الاشتعالات به

04:32 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
وزيرة البيئة تتفقد مدفن العبور وتتابع السيطرة على عدد من الاشتعالات به

الدكتورة ياسمين فؤاد

كتب- محمد نصار:

تفقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الثلاثاء، مدفن العبور، يرافقها عدد من قيادات وزارة البيئة، للوقوف على عملية التخلص الآمن من المخلفات بمحافظة القاهرة.

وخلال الزيارة، لاحظت الوزيرة وجود بعض الاشتعالات، حيث وجهت على الفور بالسيطرة عليها وإطفائها وتغطيتها، وتم إحضار المعدات اللازمة والتعامل مع تلك الاشتعالات في حضور وزيرة البيئة للتأكد من السيطرة عليها.

وتحدثت وزيرة البيئة إلى العاملين بالمدفن ومقدمي الخدمة الذين يقومون بنقل القمامة أو التعامل معها، عن ضرورة الالتزام بارتداء مهمات الوقاية حفاظًا على سلامتهم، وأهمية تعاونهم بالإبلاغ عن أي اشتعالات تتم ملاحظاتها بالمدفن لسرعة السيطرة عليها، خاصة في ظل التقلبات الجوية الحالية.

ووجهت الوزيرة بتلافي حدوث تلك الاشتعالات مرة أخرى، من خلال التعامل مع المخلفات الواردة للمدفن أولًا بأول، لضمان عدم حدوث أي اشتعالات ذاتية مستقبلًا.

ياسمين فؤاد وزارة البيئة مدفن العبور

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