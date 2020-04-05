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ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن موعد انكسار موجة الحر والأتربة

01:09 م الأحد 05 أبريل 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ أمس السبت وتشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة بارتفاع 6 درجات عن المعدل الطبيعي، لافتًا إلى أن طقس اليوم الأحد هو استمرار للموجه الحارة التي يتعرض لها أغلب المناطق، حيث سجلت درجات الحراة على القاهرة 31 درجة.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم، إنه بداية من غدا الاثنين، تشهد البلاد تحسنا في الأحوال الجوية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرةمن 26 أو 27 درجة، والسواحل الشمالية 22 درجة، وشمال الصعيد 28 درجة.

وتابع: كما نشهد انخفاضا في درجات الحرار خلال فترات الليل اليوم الأحد، بعد أن شهدت ارتفاع خلال اليومي الماضيين.

وأكد أن سبب الارتفاع في درجات الحرارة الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية، والتي تعمل أيضًا على وجود نشاط للرياح والتي تكون مصاحبة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والقاهرة، والطرق الصحراوية والمكشوفة.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين الالتزام بالمنزل خاصة أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الحالية ليس له علاقة أو ربط بدرجات الحرارة خلال فصل الصيف المقبل، لافتًا إلى الظواهر الجوية الحالية من سمات فصل الربيع والتي تكون سريعة وحادة.

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